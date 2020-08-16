استقرت أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية، اليوم الأحد (16 آب 2020). وسجلت بورصة الكفاح 123300 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت بورصة الحارثية 123350 ديناراً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار ليوم أمس السبت. أسعار البيع في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد: سعر البيع: 124000 دينار مقابل 100 دولار.



سعر الشراء: 123000 دينار مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 123000 دينار مقابل 100 دولار.

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