موظفو كهرباء ميسان يهددون بالعصيان وإطفاء محطات التوزيع بسبب تأخير رواتبهم

نظم موظفو توزيع كهرباء ميسان، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر الفرع وسط مدينة العمارة، احتجاجاً على تأخير صرف رواتبهم لشهر تموز، مهددين بالعصيان وإطفاء محطات التوزيع في حال عدم تنفيذ مطالبهم.
ودعا الموظفون "رؤساء الجمهورية، مجلس الوزراء، البرلمان فضلاً وزير الكهرباء وأعضاء البرلمان العراقي عن المحافظة، محافظ ميسان، للتدخل الفوري وحل مشكلتهم التي أخذت تتفاقم من خلال تنفيذ عدد من المطالب أبرزها عدم تكرار تأخير الرواتب مهما تكن الأسباب، وتوحيد مواعيد استلام الراتب لكافة مفاصل وزارة الكهرباء كما هو الحال في جميع الوزارات".
وشدد الموظفون المحتجون على "عدم اعتماد الرواتب على الجباية وإقرار تخصيص للراتب ضمن الموازنات العامة"، معتبرين أن "ارتباط الرواتب بالجباية فيه إجحاف لجميع العاملين باعتبارها تتأثر بالوضع العام للبلد وانهم غير مسؤولين عن سوء الإدارة أو الإرباك الذي ينجم عن الجوانب السياسية".
وتابع الموظفون، أنه "في حال عدم تنفيذ مطالبهم سيلجأون إلى خطوات تصعيدية منها الإضراب عن العمل والعصيان وقد يصل الأمر إلى إطفاء جميع محطات التوزيع".
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