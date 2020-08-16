وزير إسرائيلي يتوقع اتفاق سلام مع السودان قبل نهاية العام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلى كوهين إن إسرائيل والسودان على وشك توقيع اتفاقية سلام، مرجحا الإعلان عنه قبل نهاية العام الجاري.

ونقلت هيئة البث الإسرائلي اليوم الأحد، عن الوزير قوله إنه "يتوقع أن تتم هذه الخطوة التاريخية قريبا، ربما قبل نهاية العام الجاري".

وأضافت الهيئة أن الاتصالات بين الجانبين (الإسرائيلي والسوداني) مستمرة، كما أن بعثات من الطرفين تواصل الاستعدادات على قدم وساق للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان في مدينة عنتيبي الأوغندية في فبراير/شباط الماضي واتفقا على "بدء التعاون المؤدي إلى تطبيع العلاقات" بين الجانبين.

وجاء الإعلان الإسرائيلي بعد معاهدة سلام مع الإمارات برعاية أمريكية كُشف النقاب عنها الخميس الماضي، وضمنت إنهاء خطة لضم أراض فلسطينية مثلت تحديا لمسيرة السلام في الشرق الأوسط وكادت أن تعصف بحل الدولتين.