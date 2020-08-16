الإمارات .. رسالة سلام عابر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "لا ضم إسرائيليا للأراضي الفلسطينية المحتلة".. بشرى سلام أعلنها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بعد اتصال ثلاثي جمعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



اتفاق الإمارات وإسرائيل.. قبلة حياة لمساعي السلام



دقائق قليلة وخرج هذا البيان الثلاثي المشترك، ليؤكد أن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط.

البيان أثنى على الدبلوماسية الجريئة وشجاعة الإمارات العربية المتحدة في رسم مسار جديد، يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.

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منطقة أدمتها الحروب منذ عقود، وخيم عليها سواد وقلق وأجندات إرهابية، تضاعف بعد قرار الضم الأخير، وكاد أن يطيح بأي حديث عن حلول سياسية.

الاتفاق الذي جاء لوقف الانهيار الحاصل وضياع الحقوق، وإنعاش عملية السلام، قضى كذلك بمباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين دولة الإمارات وإسرائيل..

كثيرة هي الدول الشقيقة والصديقة التي طلبت من الإمارات التدخل في هذه القضية وتداعياتها، لقناعة راسخة في حكمة الشيخ محمد بن زايد وبعد نظره وشجاعته في اتخاذ القرارات الصعبة، في وقتها المفروض.

المبادرة الإماراتية لوقف قرار الضم تنبع من ثوابتها الوطنية عبر التاريخ، وهي رسالة رئيسية بأن لا خيار لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، سوى حل الدولتين ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه.