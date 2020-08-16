شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام الإمارات يعزون الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات برقية تعزية إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أعرب فيها عن خالص تعازية وصادق مواساتة للرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه روبرت ترامب.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

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