"الطوارئ والأزمات" تعتمد خطة فتح المدارس الخاصة في أبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة " كوفيد - 19 " في إمارة أبوظبي بالتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة خطط إعادة فتح المدارس الخاصة ودوام الطلاب خلال العام الدراسي المقبل.



وتعطي الخطط الخيار لأولياء الأمور والطلاب بمواصلة التعليم عن بعد بشكل كامل خلال الفصل الأول من العام الدراسي المقبل شريطة التنسيق المسبق مع المدرسة، كما اعتمدت اللجنة مع تشديدها على ضرورة تطبيق معايير صحية ووقائية صارمة سياسة امتثال جديدة تطبق في كافة المدارس الخاصة في الإمارة وتشترط سياسة الامتثال حصول المدرسة على خطاب عدم ممانعة من دائرة التعليم والمعرفة قبل إعادة افتتاحها.

وكانت دائرة التعليم والمعرفة قد أقرت خمسة نماذج رئيسية لاستقبال الطلاب، تشمل سياسات وإرشادات توجيهية تبعا للقدرة الاستيعابية للمدارس وهي الانتظام بنظام الدوام الكامل الذي سيتطلب حضور الطلاب يوميا إلى المدرسة والانتظام بنظام الدوام الجزئي الذي سيحضر الطلاب بموجبه يوميا إلى المدرسة ولكن لنصف اليوم الدراسي.

ويتمثل النموذج الثالث في التناوب بالأيام حيث سيتلقى الطلاب التعليم مباشرة وجها لوجه في المدرسة في أيام متناوبة /يومان في الأسبوع/ والنموذج الثالث هو التناوب بالأسابيع حيث سيتلقى الطلاب التعليم مباشرة وجها لوجه لمدة أسبوعين والتعليم عن بعد لمدة أسبوعين في كل شهر.

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وتتضمن النماذج أيضا نموذج التعليم الهجين حيث سيتلقى الطلاب التعليم مباشرة وجها لوجه في المدرسة لمدة يومين في أسبوع واحد و 3 أيام في الأسبوع التالي والتعليم عن بعد في الأيام التي يكون فيها في المنزل وسيتم استقبال طلاب المرحلة التمهيدية وحتى الصف الخامس / السنة السادسة في الصفوف الدراسية منذ اليوم الأول للعام الدراسي على أن يكون دوام طلاب المراحل الدراسية الأخرى بعد 4 أسابيع من بدء العام الدراسي.

ويتيح هذا للمدارس مراقبة وتقييم مدى تأقلم واستجابة الطلاب للإجراءات المتبعة والتخطيط بناء على ذلك لالتحاق بقية الطلاب.

واعتبارا من الأسبوع المقبل سيقوم فريق الامتثال التابع للدائرة بزيارات ميدانية تشمل 205 مدارس خاصة للوقوف على مدى جاهزيتها الفعلية لإعادة فتح أبوابها واستقبال الطلاب على مقاعد الدراسة، لإصدار الموافقات الفورية لإعادة فتح المدارس مع بداية الفصل الدراسي المقبل.

ومع بداية إعادة فتح المدارس ستعمل دائرة التعليم والمعرفة وبالتنسيق مع المدارس على إجراء فحوصات "كوفيد -19 " لأعضاء الكادر التعليمي والإداري وجميع الطلاب فوق 12 سنة.

وسيواصل فريق الامتثال التابع للدائرة دوره في القيام بزيارات ميدانية لكافة المدارس الخاصة بشكل دوري لتقييم المخاطر لعملياتها حيث ستتلقى المدارس غير الممتثلة للاشتراطات إنذارات وإجراءات قد تصل إلى إغلاق المدارس بالكامل عند الضرورة.

وعلاوة على ذلك خصصت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي رقم الهاتف / /8002335 لتمكين أولياء الأمور والموظفين من الإبلاغ عن الشكاوى المرتبطة بعدم التزام المدارس بسياسة الامتثال لتقوم الدائرة بالنظر في جميع الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.