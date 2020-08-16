شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل نحو 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت روسيا تسجيل 4969 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 922853 إصابة وهي رابع أعلى حصيلة على مستوى العالم.

Advertisements وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن 68 شخصا توفوا بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل حصيلة الوفيات إلى 15685. وأضاف أن 732968 شخصا تعافوا من المرض.

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