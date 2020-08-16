شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر ترك الأطفال دون رقابة الأهل أثناء السباحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

حذرت شرطة أبوظبي من مخاطر ترك الأطفال دون رقابة الأهل أثناء السباحة في الشواطئ البحرية وحثت الأسر التواجد في المواقع التي تتواجد فيها منصات للإنقاذ والالتزام بالعلامات الإرشادية على الشواطئ وعدم السباحة في عمق البحر لتجنب وقوع حوادث الغرق ونبهت مرتادي الشواطئ بتجنب السباحة ليلاً أو في ساعات الفجر الأولى لما في ذلك من خطورة كبيرة على أرواحهم.



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وناشدت أولياء الأمور بضرورة مراقبة أبنائهم حتى وإن كانوا يجيدون السباحة ، والحرص على ارتداء الطفل السترة الواقية من الغرق عند اللعب بالماء ولفتت إلى أهمية مراقبة الأطفال الذين يعانون التشنجات العصبية والمصابين بعجز حركي أثناء السباحة.

ونبهت الآباء والامهات إلى ضرورة عدم الانشغال بالهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي أثناء ممارسة الأطفال السباحة لأنه خلال دقائق قليلة قد تحصل حادثة الغرق في حال عدم اليقظة والقرب من الأطفال.

وذكرت أن الإهمال يعد سبباً رئيسياً في حوادث غرق الأطفال مما يتطلب عدم الانشغال عنهم والحرص على اتباع الإجراءات الوقائية موضحة أن كثير من حوادث غرق الأطفال تقع بسبب إهمال الأسرة وعدم الإلمام بالسباحة.