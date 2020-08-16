ترامب قد ينسحب من «الناتو» قبل الانتخابات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يعلن انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي "الناتو" قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

وقال بولتون، في تصريحات نقلتها صحيفة "لارازون" الفرنسية، إنه لا يزال هناك حوالي ثلاثة أشهر حتى بدء الانتخابات، مشيراً إلى أنه من وجهة نظر السياسة الأمريكية، فإن هذه مدة "طويلة جداً".

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وأضاف بولتون أن ترامب قد يقرر "سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان قبل الانتخابات، أو قد يعلن الانسحاب من الناتو".

وفي يوليو الماضي، صرح الرئيس الأمريكي بأنه "لا يريد أن تخرج الولايات المتحدة من الناتو."

وفي وقت سابق، كشف بولتون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بالغيرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج.