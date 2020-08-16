شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الخدمات.. 6محطات جديدة بالمترو.. والمستفيدون من درجات الثانوية دور ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365 صباح اليوم موجزا لأهم أخبار الخدمات، أعده محمود حسن وإسراء عبد القادر، وقدمته نسرين فؤاد.

وتفتتح وزارة النقل صباح اليوم أمام الجمهور، الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق، ويبلغ طول المرحلة حوالى 7.8 كم، فيما يبلغ عدد محطاتها 6محطات، جميعها علوية منفذة عبر كبارى ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل، وتنتهي المرحلة بمحطة عدلي منصور، والتي تعتبر من أكبر محطات المرحلة الرابعة وستمثل نهاية الخط الثالث للمترو، وتضم 3 محطات وقطار مكهرب وشاتل باص.



وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار الخميس المقبل الموافق 20 أغسطس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في قطاعات الدولة، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، وكل عام وحضراتكم بخير.



وتستعد وزارة التربية والتعليم، لعقد امتحانات الدور الثاني في 22 أغسطس الجاري، وفى هذا السياق أكدت الوزارة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن طلاب الثانوية العامة الذين قرروا تأجيل امتحانات الدور الأول سيستفيدون من الدرجة كاملة بشرط أن يكون تأجيل الامتحان تم بسبب عذر قهرى مثل مرض أو بسبب كورونا.



نسرين فؤاد



وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365" إن أعداد الطلاب الذين أجلوا امتحاناتهم للدور الثاني هي أعداد كبيرة.



ويبدأ طلاب الثانوية الأزهرية اليوم تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020، ولمدة شهر تنتهى فى 15 سبتمبر، حيث يتم تقديم الطعون بمقر الإدارات التعليمية؛ تخفيفًا على الطلاب، حيث تم تجهيز 198 مركزًا وإدارة على مستوى الجمهورية.

وقال قطاع المعاهد الأزهرية إنه يحق للطالب تقديم طعون على المواد التي يرغب في التظلم فيها، مقابل سداد رسوم تبلغ 100 جنيه فقط، يستردها حال الحصول على أى درجات إضافية.

توزع وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، 16 طنا من لحوم صكوك الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات أسيوط، سوهاج، قنا، وأسوان بواقع 4 طن لكل محافظة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.



وقالت الوزارة، إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 141 طنا بالمحافظات.



كما قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة تستكمل أعمالها بشكل طبيعي، وتشمل خدماتها الكشف المبكر عن أورام الثدي وقياس السكر وقياس الوزن والطول والضغط والصحة الإنجابية وتوعية السيدات بأهمية الكشف الدورى علي الثدى.

Advertisements



وأكدت الوزارة، إن الوحدات مستمرة في تقديم العلاج مجانًا، من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً ، كما يمكن معرفة أماكن الوحدات الصحية الأقرب للكشف من خلال تطبيق صحة مصر، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.



لليوم الثاني على التوالي، يواصل المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، بوزارة التضامن الاجتماعى تقديم مجموعة من الورش التدريبية لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج فى مرحلة الخطوبة، وانطلقت الدورات التدريبية في أربع محافظات هي الإسكندرية - القاهرة - الجيزة – الفيوم، وتستهدف الدورات 200 فتاة وشاب فى مرحلة الخطوبة من خلال تنفيذ 10 ورش تدريبية.

ومازلنا مع وزارة التضامن الاجتماعى، التي تواصل اليوم الأحد صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ويتم الصرف علي مرحلتين، حيث يتم لحاملي بطاقات كرامة خلال يومي 15 و16 أغسطس الجاري، وبعدها تبدأ إتاحة عملية الصرف لجميع المستفيدين ببرنامج تكافل ومن لم يصرف بعد من مستفيدي برنامج كرامة.

استقرت أسعار الذهب بالأسواق اليوم الأحد، حيث سجل عيار 21 نحو 859 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 736 جنيهًا، وبذلك يحافظ الذهب على تراجعه الذى حققه منذ 3 أيام.

أما بالنسبة للدولار الأمريكي، فقد تراجع سعر صرفه أمام الجنيه المصرى بقيمة 3 قروش، ليبلغ 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.



ونختتم موجز الخدمات بأخبار الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، وتصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى إلى 85%، فيما يشهد صعيد مصر طقسا شديد الحرارة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 37 والصغرى 25 ، الإسكندرية العظمى 32 الصغرى 26 ، أسوان العظمى 42 والصغرى 30.

انتهى موجز أخبار الخدمات قدمناه لكم من "تليفزيون الخليج 365"، أعده محمود حسن وإسراء عبد القادر، وقدمته نسرين فؤاد.