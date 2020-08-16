أسقف أسيوط يعتذر عن ضرب رجل: "خرجت عن شعوري"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

اعتذر الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها ورئيس دير السيدة العذراء بدرنكة، اليوم الأحد، عن ضرب أحد الرجال بغضب عندما قبض على يده بشدة وجذبه إليه في محاولة لنيل البركة أثناء "موكب الدورة" بداخل دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة.

وقال الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط، في تصريحات له خلال ترأسه للقداس في دير درنكة، إنه: "خلال سير موكب الدورة بالدير، فوجئت بأحد الرجال المباركين البسطاء ولكنه شديد وقوي، ويمكن أكبر مني سنًا، ويديه زي الحديد وأنا ماشي في الموكب الدورة مسك عصًا أتوكّأ عليها وشدها لنيل البركة".

وأوضح أسقف أسيوط: "أنا مش حمل إن حد يشدني بالقوة كدا، وخرجت عن شعوري وضربته على رأسه"؛ مشيرًا إلى أنه حاول الوصول إلى هذا الرجل عقب انتهاء موكب دورة العذراء لكي يعتذر منه ويقبل رأسه ولكنه لم يتوصل إليه".

وتعرض الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها، أمس السبت، لموقف أثناء مروره على حشد اصطف لتحيته في ساحة دير السيدة العذراء بجبل درنكة أثناء سير موكب الدورة "، كان أحد الأشخاص، لم تُحدد هويته قبض على يد أسقف أسيوط وجذبه نحوه على نحو مفاجئ، وضربه الأنبا يوأنس على رأسه.

