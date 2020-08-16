حماس تُحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (د ب أ):

حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، إسرائيل المسؤولية عن التصعيد في قطاع غزة، والمستمر منذ نحو أسبوع.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن "تعمد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين شرقي قطاع غزة، وإصابة عدد منهم بالرصاص الحي، تجرؤ على الدم الفلسطيني وجريمة تضاف إلى سجله الأسود".

وأضاف برهوم "إننا نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائج وتبعات هذا التصعيد"، مؤكدا على الحق الفلسطيني "المشروع في مقاومة الظلم والحصار بكل أدوات وأشكال النضال والكفاح، ما دام لم يتوقف العدوان وينتهِ الحصار".

وأغارت طائرات حربية إسرائيلية ليلة السبت/الأحد على قطاع غزة مستهدفة مواقع لحركة حماس في قطاع غزة بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين على جنوب إسرائيل.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس قرر إغلاق مساحة الصيد المسموح بها في مياه البحر قبالة شواطئ غزة بشكل كامل حتى إشعار آخر.

وسبق ذلك إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي لدى تظاهر عشرات الشبان قرب السياج الفاصل مع إسرائيل شرق غزة في استئناف لاحتجاجات "الإرباك الليلي" المتوقفة منذ أشهر.

وتشن إسرائيل هجمات يومية منذ نحو أسبوع بعد أشهر من الهدوء النسبي في قطاع غزة بدعوى الرد على إطلاق بالونات حارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية ما يؤدي إلى حرائق في حقول وأحراش زراعية.

وتقول فصائل فلسطينية إن إطلاق البالونات يندرج ضمن "المقاومة السلمية" بهدف الضغط لتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 2007 والسماح بإقامة مشاريع إنسانية.