"الثاني عشر".. إيران تُعيّن متحدثًا جديدًا باسم الخارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: عينت إيران، الأحد، سعيد خطيب زادة متحدثا باسم وزارة الخارجية خلفا لعباس موسوي الذي تولّى منصب سفير بلاده في أذربيجان. ووفق قناة "روسيا اليوم"، أقيمت صباح الأحد مراسم توديع المتحدث السابق وتقديم المتحدث الجديد للخارجية الإيرانية بحضور الوزير محمد جواد ظريف. Advertisements وسعيد خطيب زادة، هو المتحدث الثاني عشر للخارجية الإيرانية منذ تأسيس الجمهورية عام 1979. وشغل خطيب زادة منصب مساعد رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، ومدير مركز الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية. كما عمل خطيب زادة، سابقا في السفارة الإيرانية في كل من ألمانيا وكندا.

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