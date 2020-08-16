الاحتلال يغلق بحر غزة بشكل كامل ويجدد قصفه على عدة أهداف

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بحر قطاع غزة أمام مراكب الصيادين بشكل كامل، فيما جدد الطيران الحربي قصفه على عدة أهداف.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلاً عن صيادين، بأن زوارق بحرية الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وقذائفها الصاروخية صوب مراكب الصيادين على بعد نحو ميل ونصف الميل قبالة بحر غزة، وأجبرتهم على الخروج من البحر، وأبلغتهم بإغلاقه بشكل نهائي.

وأشارت (وفا) إلى وجود انتشار مكثف لزوارق الاحتلال الحربية داخل

البحر، عمليات ملاحقة ومطاردة لمراكب الصيادين، عمليات إطلاق نار باتجاه المراكب، إجبارها على ترك البحر، والعودة إلى الشاطئ دون سابق إنذار؛ ما تسبب بخسائر مادية كبيرة.في السياق ذاته، جدّد الطيران الحربي الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عمليات القصف على قطاع غزة؛ حيث قصفت طائرات حربية إسرائيلية بنحو 6 صواريخ موقعا غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره، واشتعال النيران فيه، وإلحاق أضرار في الممتلكات المجاورة، فيما قصفت طائرة حربية إسرائيلية موقعا شمال قطاع غزة بصاروخين، ما أوقع أضرارا في المكان.كانت طائرات حربية إسرائيلية قصفت الليلة الماضية عدة مواقع وأراض زراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف السواتر الترابية شرق مدينة غزة الرصاص الحي على مجموعات من المواطنين، ما أدى إلى إصابة 5 منهم، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، لتلقي العلاج.وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها ضد المواطنين وممتلكاتهم في قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.