كازاخستان تسجل 409 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الأحد، تسجيل 409 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 102 ألف و696

حالة.

ذكرت وزارة الصحة فى كازاخستان - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني - أن من بين الحالات الجديدة، توجد 63

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حالة سُجلت في العاصمة نور سلطان، و32 حالة في مدينة ألماتي.

وأضافت أن 842 مريضاً بالفيروس تماثلوا للشفاء التام، مما رفع إجمالي عدد المتعافين في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا إلى 81 ألفا و558 حالة، فيما بلغت حالات الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي 1337 حالة.