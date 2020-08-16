تأجيل تدريبات عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 5 دقائق

أعلنت كوريا الجنوبية الولايات المتحدة، الأحد، عن تأجيل تدريبات عسكرية مشتركة بسبب تفشي فيروس كورونا ، وذلك بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة ضابط من سيؤول بالفيروس.

وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة إن “التدريبات تبدأ، الثلاثاء، نظرا للوضع المتعلق بكوفيد-19”.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه “كان من المقرر أن تبدأ هذه التدريبات، الأحد، ولكن تم تأجيلها بعد أن أظهرت الاختبارات، إصابة ضابط بالجيش بالفيروس”. .

Advertisements

وتتابع كوريا الشمالية عن كثب هذه التدريبات والتي تصفها بأنها “بروفة للحرب”. وتم تقليص تلك التدريبات في السنوات الأخيرة لتيسير المفاوضات الأمريكية الرامية إلى إنهاء برامج بيونج يانج النووية.

وسيتم تقليص تدريبات هذا العام ولن تتم تعبئة القوات التي مقرها أمريكا بسبب قيود كوفيد-19 على سفر الأمريكيين إلى كوريا الجنوبية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الذي تم تسجيله في يوم واحد عالميا بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، مشيرة إلى قفزة عالمية في عدد الحالات بلغت 294 الفا و 237 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يرتفع عدد المصابين في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 21 مليونا، بينما توفي أكثر من 755 ألف شخص بسبب كوفيد-19.