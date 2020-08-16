ترامب يفكر بالعفو عن المتهم بفضح تفاصيل برنامج التجسس الأمريكي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته في إصدار عفو عن إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الذي هزت تسريباته المثيرة أوساط المخابرات الأميركية في 2013.

وقال ترامب للصحفيين في ناديه للغولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرزي “سأبدأ في النظر في ذلك”.

وأشار إلى أن الناس في كل من اليسار واليمين اختلفوا بشأن سنودن، مضيفا أنه يبدو ذلك قرارا ليس عليه إجماع.

وأثارت تسريبات سنودن فضيحة في الولايات المتحدة حول مدى ونطاق المراقبة الأميركية للأميركيين والأشخاص في الخارج.

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وسنودن مطلوب في الولايات المتحدة بتهم تجسّس وسرقة أسرار دولة، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 30 عاماً.

وخلال الحملة الانتخابية في 2016 وصف ترامب سنودن بـ”الخائن” ووعد بـ”التعامل معه بقسوة” إذا ما انتخب رئيساً

يذكر أن إدوارد سنودن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية، والذي سرب تفاصيل برنامج التجسس في الولايات المتحدة، ما أدى إلى اتهامه بالتجسس في بلاده، مذكراته في 17 سبتمبر بشكل متزامن في نحو 20 بلدا، حسبما قالت دار نشر فرنسية، الخميس.

وتحمل المذكرات عنوان “برماننت ريكورد”، وقد كتبها سنودن بنفسه وتنشرها دار “ميتروبوليتان بوكس” (ماكميلان) في الولايات المتحدة في 17 سبتمبر.