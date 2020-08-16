كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل 4969 حالة إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 4969 حالة إصابة بـ كوفيد -19 خلال الـ24 ساعة الماضية (5061 أمس)، ليصل المجموع التراكمي إلى 922853 حالة.

وسجلت السلطات الصحية الروسية، 4969 حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 في 84 منطقة، منها 1284 (25.8 بالمائة) تم اكتشافها بشكل نشط، ولم تظهر على الأشخاص أي أعراض سريرية.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات إلى 922853، مع زيادة يومية تبلغ 0.5 بالمائة.

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أعلن الكسندر غينتسبورغ مدير مركز "غاماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، اليوم الأحد، موعد المرحلة الثالثة من اختبار لقاح كورونا.

وكشف مدير مركز "غاماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن المرحلة الثالثة أو مرحلة ما بعد التسجيل للقاح ضد كورونا، الذي طوره المركز، قد تبدأ خلال 7-10 أيام.

ونقلت وكالة "تاس"، عن الخبير الروسي قوله: "سنقدم يوم الاثنين النسخة الأولى من بروتوكول دراسات ما بعد التسجيل. ونظرا للاهتمام الكبير من قبل الجمهور والصحافة بهذا الموضوع، أعتقد أن وزارة الصحة لن تتأخر وستوافق لنا على البروتوكول في غضون أسبوع. لذلك أعتقد، أنه في غضون سبعة أو كحد أقصى في غضون عشرة أيام، كل شيء سيبدأ".