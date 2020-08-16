كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر زوارق إسرائيلية تهاجم مراكب الصيادين الفلسطينيين في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة معا، اليوم الأحد، بأن زوارق إسرائيلية هاجمت مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة، وأجبرتهم على ترك البحر والعودة إلى الشاطئ، كما قررت تل أبيب إغلاق مساحة الصيد بالكامل.

وقد أطلقت زوارق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدافعها الرشاشة، وضخت المياه باتجاه تلك المراكب، حسبما قالت لجان توثيق انتهاكات البحرية الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين.

وأعلن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، إغلاق مساحة الصيد في قطاع غزة بشكل كامل اعتبارا من صباح اليوم، بذريعة استمرار إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة.

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وحسب إفادة الصيادين من داخل البحر، فإن الزوارق الحربية أجبرتهم على ترك البحر والعودة إلى الشاطئ دون سابق إنذار الأمر الذي كبد الصيادين خسائر كبيرة.

وجاء قرار إغلاق بحر غزة متزامنا مع إغلاق الجيش الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم ما عدا لأغراض إدخال المعدات الإنسانية الضرورية.

وهددت إسرائيل بأنها سترد بقوة على استمرار إطلاق البالونات الحارقة باتجاه غلاف غزة، وحملت حركة "حماس" المسؤولية.