كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية توقع مذكرة تفاهم لتقديم أدوات لتشخيص كورونا إلى أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السفيرة الكورية الجنوبية لدى البعثة الكورية الجنوبية في جنيف بايك جي-آه مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في مقر المنظمة في جنيف بسويسرا، توقيع مذكرة تفاهم لتقديم أدوات تشخيص كورونا بما يكفي لإجراء حوالي 550 ألف اختبار إلى أفريقيا، بقيمة 7.1 مليار وون (أي ما يعادل 5.97 مليون دولار) إلى أفريقيا.

ووفقًا للسفيرة الكورية الجنوبية، سيتم تسليم المواد عبر النظام اللوجستي للمنظمة إلى الدول الأفريقية في أعقاب وصولها إلى أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا، موضحة أن الدعم جاء بناء على طلب وجهه المدير العام تيدروس إلى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، حيث طلب منه تقديم الدعم إلى الدول الأفريقية أثناء مكالمات هاتفية أجريت بينهما في يوم 6 أبريل الماضي، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تقديم هذا الدعم لمساعدة أفريقيا في مواجهة فيروس كورونا.

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وكان تيدروس، أعرب عن خالص التقدير بشأن دعم الحكومة الكورية الجنوبية، مضيفا أن هذا الدعم يعد معنى رمزيا لروح التضامن الدولي وسط تفشي جائحة كورونا في أنحاء العالم.