كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن القبض على خادم للملكة البريطانية بعد اختفاء ميدالية من داخل قصرها

تم القبض على خادم يعمل في قصر العائلة المالكة بعد اختفاء ميدالية نائب أميرال وظهورها على موقع eBay.

تم إدراج الميدالية والتي ينتمي إلى سيد الأسرة، توني جونستون مقابل 350 جنيهًا إسترلينيًا. كما قيل أن النظارات المحفورة وإطارات الصور التي عليها شارة الأمير هاري والقرطاسية المصنوعة يدويًا قد فقدت أيضًا.

تم القبض يوم الجمعة الماضي على خادم يبلغ من العمر 37 عامًا يعمل في القصرمنذ ست سنوات للاشتباه في قيامه بسرقة أشياء من العائلة المالكة حيث تم إبلاغ الشرطة عندما بدأ الموظفون في ملاحظة أن بعض العناصر مفقودة وتم اكتشاف قوائم e-Bay أثناء التحقيق.

وقالوا: “ليس من غير المعتاد أن تختفي بعض الأشياء من داخل القصر، لكن كان من المذهل اختفاء الميدالية”.

ينشر الموظف بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي حول الرحلات إلى بالمورال وساندرينجهام، وفقًا لتقارير Mail Online.

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وبحسب ما ورد تفاخر أيضًا بدعواته لحفلات زفاف الأمير هاري وميغان ماركل في مايو 2018، وكذلك الأميرة يوجيني وجاك بروكس بنك في أكتوبر.

صُدمت عمته لسماع خبر الاعتقال وقالت لصحيفة ديلي ميل “إنه ليس رجلًا من هذا النوع على الإطلاق. إنه لطيف للغاية ويعمل في القصر منذ ستة أعوام. لا أعرف بالضبط ما يفعله هناك”.

ويذكر أنه تم الإفراج عن الرجل بكفالة أثناء التحقيق.

حصل نائب الأدميرال جونستون-بيرت، 62 عامًا، على الميدالية في عام 2013 وأصبح سيدًا للأسرة المالكة في نفس العام.