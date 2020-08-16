تركيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ يونيو !

أعلنت تركيا، أمس السبت، عن أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس كورونا منذ شهر يونيو الماضي حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في تركيا 248 ألفا و117 حالة.

قال وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة في تغريدة على تويتر إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في بلاده ارتفع بواقع 1256 حالة، وذلك في أكبر حصيلة منذ شهر يونيو الماضي.

وأضاف الوزير أنه تم تسجيل 21 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين بلغ إجمالي الإصابات والوفيات بالفيروس في تركيا بلغت 278117 إصابة و5955 وفاة منذ ظهور الوباء في البلاد.

ورفعت السلطات إجراءات عزل عام جزئي في الأول من يونيو وتخطط لإعادة فتح المدارس الشهر المقبل. وكانت قد أغلقت المدارس والجامعات في مارس، قبل أن تمدد السلطات غلقها حتى نهاية العام الدراسي.