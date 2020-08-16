محمد بن زايد وملك البحرين يستعرضان القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية

الأحد 16 أغسطس 2020

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك بينهما وسبل دعمه على مختلف المستويات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.



وهنأ ملك البحرين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالخطوة التاريخية للسلام، التي اتخذتها دولة الإمارات تجاه إسرائيل، مؤكداً أنها ستسهم في دفع وتعزيز جهود السلام وفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما يخدم تطلعات شعوبها في الأمن والتقدم والازدهار.

Advertisements

وأشاد بما اتفقت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، والذي تم بموجبه إيقاف قرار إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية، والذي يعد إنجاراً دبلوماسياً تاريخياً، بما يحافظ على حل الدولتين، ويبقي على فرص السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأثنى ملك البحرين على المواقف المشرفة لدولة الإمارات في الدفاع عن قضايا، ومصالح الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لملك البحرين وسعادته بالتوافق بين البلدين الشقيقين تجاه قضايا المنطقة، مثمناً مواقف مملكة البحرين وجهودها الخيرة في دعم مساعي إحلال السلام والأمن في المنطقة لصالح دولها وشعوبها.