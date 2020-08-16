شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتمنى الشفاء العاجل لحمدان بن راشد والان مع التفاصيل

الأحد 16 أغسطس 2020 عبّر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تمنياته بالشفاء العاجل لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «نحمد الله تعالى على سلامة أخي الشيخ حمدان بن راشد.. وندعوه عز وجل أن ينعّمه بموفور الصحة والسعادة ويمنّ عليه بالشفاء العاجل».

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