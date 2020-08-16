كورونا يجبر واشنطن وسيؤول على تأجيل تدريباتهما العسكرية

الأحد 16 أغسطس 2020

أجلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الأحد، تدريبات عسكرية مشتركة بينهما ليومين بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة ضابط من سيؤول بفيروس كورونا المستجد.



وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة إن "التدريبات تبدأ، الثلاثاء، نظرا للوضع المتعلق بكوفيد-19".

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه "كان من المقرر أن تبدأ هذه التدريبات، الأحد، ولكن تم تأجيلها بعد أن أظهرت الاختبارات، إصابة ضابط بالجيش بالفيروس".

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وتتابع كوريا الشمالية عن كثب هذه التدريبات والتي تصفها بأنها "بروفة للحرب". وتم تقليص تلك التدريبات في السنوات الأخيرة لتيسير المفاوضات الأمريكية الرامية إلى إنهاء برامج بيونج يانج النووية.

وسيتم تقليص تدريبات هذا العام ولن تتم تعبئة القوات التي مقرها أمريكا بسبب قيود كوفيد-19 على سفر الأمريكيين إلى كوريا الجنوبية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الذي تم تسجيله في يوم واحد عالميا بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، مشيرة إلى قفزة عالمية في عدد الحالات بلغت 294 الفا و 237 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يرتفع عدد المصابين في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 21 مليونا، بينما توفي أكثر من 755 ألف شخص بسبب كوفيد-19.