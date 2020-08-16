شكرا لقرائتكم خبر عن 5ر21 مليون إصابة بكورونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 5ر21 مليون صباح اليوم الأحد.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات تجاوز 21 مليونا و 459 ألف حالة. كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 4ر13 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات من 771 ألفا.
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