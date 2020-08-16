شكرا لقرائتكم خبر عن العراق .. حاويات مواد كيمياوية خطرة بميناء أم قصر التجاري والان نبدء بالتفاصيل

حذرت دائرة الجمارك العراقية من مخاطر وجود 513 حاوية لمواد كيمياوية خطرة وشديدة الانفجار تعود لحساب شركات حكومية وأهلية عراقية متروكة في أرصفة ميناء أم قصر التجاري في محافظة البصرة.

وقال خالد صلاح المدير العام للهيئة العامة للجمارك العراقية "إن هيئة الجمارك إنتهت من عملية جرد تفصيلي ودقيق واسعة للحاويات الخطرة الموجودة في ميناء أم قصر التجاري بناء على طلب من الحكومة للحفاظ على سلامة المنافذ الحدودية واتخاذ تدابير احترازية لمواجهة مخاطر خزين ونقل المواد الكيمياوية والخطرة عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل أيام".

وأضاف "أن مجموع الحاويات الكلي المتروكة في موانيء أم قصر الأربعة بلغ 6431 حاوية منها 513 صنفت بأنها حاويات لمواد كيماوية خطرة وشديدة الانفجار والسمية تم إخلاء 20 منها تضم مواد كيماوية قابلة للأنفجار والاستخدام المزدوج متلفة في ميناء أم قصر تابعة لدوائر وزارتي النفط والكهرباء".