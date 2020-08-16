اخبار العالم

63 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 63 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليونين و 590 ألف و 501 حالة.

وأوضحت الوزارة إنه تم تسجيل 944 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد قال أمس السبت خلال خطابه بمناسبة الذكرى الـ 74 للاستقلال، إن ثلاث لقاحات لفيروس كورونا تخضع لمراحلة مختلفة من الاختبار في الهند.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 63 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا