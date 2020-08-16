شكرا لقرائتكم خبر عن 63 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليونين و 590 ألف و 501 حالة.

وأوضحت الوزارة إنه تم تسجيل 944 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد قال أمس السبت خلال خطابه بمناسبة الذكرى الـ 74 للاستقلال، إن ثلاث لقاحات لفيروس كورونا تخضع لمراحلة مختلفة من الاختبار في الهند.