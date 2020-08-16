شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد «طوارئ كورونا» في ولاية فيكتوريا الاسترالية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت ولاية فيكتوريا الاسترالية تمديد حالة الطوارئ بعدما تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا 300 حالة. وقال عن رئيس وزراء الولاية دانيال اندروز القول إنه سوف يتم تمديد حالة الطوارئ لمدة أربعة أسابيع حتى 13 سبتمبر المقبل. وكانت وزارة الصحة الاسترالية قد أعلنت تسجيل ولاية فيكتوريا 279 حالة إصابة جديدة و 16 حالة وفاة بالفيروس. وحذر اندروز من التراخي مع انخفاض حالات العدوى. وقال إن إجراءات المرحلة الرابعة من الاغلاق ناجحة، مضيفا أن أعداد الاصابات تسير في المسار الصحيح.

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