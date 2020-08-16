شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: بدء المرحلة الثالثة لاختبار لقاح كورونا خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير مركز "جامالي" للأبحاث، ألكسندر غينسبورغ، أن المرحلة الثالثة أو المرحلة ما بعد التسجيل لاختبار لقاح "سبوتنيك - V" يمكن أن تبدأ خلال 7 إلى 10 أيام القادمة.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الأحد عن مدير المركز قوله - "من المقرر أن يشارك عشرات الآلاف من الأشخاص فى هذه المرحلة، سنقدم يوم الاثنين النسخة الأولى من بروتوكول اختبارات ما بعد التسجيل، وأعتقد إنه بناء على الاهتمام الكبير باللقاح من قبل الجمهور والصحافة فأن وزارة الصحة ستوافق على البروتوكول فى غضون أسبوع أو عشرة أيام".

وفى وقت سابق .. أعلنت هيئة رقابة الصحة الروسية، أنه سيشارك ألفين شخص فى التجارب السريرية بالمرحلة ما بعد تسجيل اللقاح وبحسب غينسبورغ، من المخطط أن يشارك عشرات آلاف الأشخاص فى المرحلة الثالثة، وستجرى الدراسات فى منطقة موسكو.