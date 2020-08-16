العثور على جثتي ضابط متقاعد وشقيقته متفسختين داخل دارهما في بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بان قوة امنية عثرت على جثتي ضابط متقاعد وشقيقته متفسختين داخل دارهما في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية عثرت على جثتين متفسختين تعودان الى ضابط جيش متقاعد وشقيقته داخل دارهم ضمن منطقة الكاظمية في بغداد".
واضاف انه "تم نقل الجثتين الى دائرة الطب العدلي للكشف عن اسباب الوفاة".
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