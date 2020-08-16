القبض على متهمين بالخطف في الديوانية

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على متهمين بالخطف أحدهما من سكنة العاصمة بغداد.



وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "شعبة الخطف التابعة لقسم مكافحة الإجرام في الديوانية، ألقت القبض على متهم بالخطف من سكنة محافظة بغداد يبلغ من العمر 21 عاماً، وذلك بالتعاون مع مكافحة إجرام الدورة، بعد جمع المعلومات عنه من قبل مصادر موثوق بها، تنفيذا لقرار قاضي تحقيق الديوانية".



وفي السياق ذاته، أشارت المديرية إلى "إلقاء القبض على متهم آخر بالخطف لحظة مروره في سيطرة الطابو في قضاء الحمزة الشرقي"، مضيفةً أنه "تم وعلى الفور توقيف المتهمين من أجل عرضهما على القضاء وتقرير مصيرهم".

