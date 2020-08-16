إنقاذ امرأة حاولت الانتحار من أعلى جسر الجادرية

وقال إعلام المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز غواصي النجدة النهرية تمكنت من انقاذ امرأة حاولت الانتحار برمي نفسها من أعلى جسر الجادرية إلى وسط النهر".

وأضاف، أنه "تم إجراء الإسعافات الأولية لها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الاجراءات القانونية حفاظاً على سلامتها".

