سفير بيلاروسي يتضامن مع المحتجين على "الولاية السادسة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن سفير بيلاروسيا لدى سلوفاكيا تضامنه مع محتجين في بلاده على انتخابات مثيرة للجدل فاز بها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية سادسة.

وفي تسجيل مصور غير مؤرخ نشرته صحيفة ناشا نيفا أمس السبت، قال السفير إيجور ليشتشينيا: "أتضامن مع أولئك الذين خرجوا إلى شوارع مدن بيلاروسيا في مسيرات سلمية حتى يُسمع صوتهم. عانى مواطنو بيلاروسيا لنيل هذا الحق".

ويشهد البلد السوفيتي السابق منذ أسبوع مظاهرات حاشدة للتنديد بإعلان فوز لوكاشينكو وسط مزاعم بعمليات تزوير شابت الانتخابات التي أعلنت نتائجها الأولية الإثنين الماضي.

Advertisements

وقالت اللجنة الانتخابية المركزية في بيلاروسيا إن لوكاشينكو فاز بولاية سادسة بنسبة 80,23% من الأصوات فيما أشارت إلى أن منافسته سفيتلانا تيخانوفسكايا حصلت على 9,9 في المئة من الأصوات.

ولجأت مرشحة المعارضة تيخانوفسكايا، إلى ليتوانيا، الثلاثاء الماضي، قائلة إن قرارها جاء خشية تعرضها لضغوط.

ومع احتدام المظاهرات المناهضة قال لوكاشينكو، مساء أمس السبت، في اجتماع لهيئة الأركان العامة بثه التلفزيون الحكومي إن "الوضع في المنطقة متوتر، ولن نبقى متفرجين على ما يحدث في مناطقنا"، غير أنه لم يذكر تفاصيل.