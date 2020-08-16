الاحتلال يعاقب صيادي غزة بـ"الصفر" ردا على البالونات الحارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، المنطقة البحرية في قطاع غزة بالكامل، ردا على إطلاق البالونات الحرارية باتجاه إسرائيل.



وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في بيان له: "بعد مشاورات أمنية تقرر تقليص مسافة الصيد في قطاع غزة اعتبارا من صباح اليوم إلى الصفر، وإغلاقها بالكامل بشكل فوري من الآن وحتى إشعار آخر".

وأرجع المنسق الإسرائيلي قرار الغلق إلى استمرار أعمال العنف وإطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي المحتلة نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف: "كما أوضحنا أكثر من مرة فإن خرق الهدوء وزعزعة الاستقرار يمسان بالدرجة الأولى بسكان القطاع، وإنّ تكرار الأعمال العنيفة سيبقى يضر بالقطاع وأهله".

بدوره، أكد زكريا بكر، رئيس اتحاد لجان الصيادين في قطاع غزة، أن زوارق بحرية الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وقذائفها الصاروخية صوب مراكب الفلسطينيين، على بعد نحو ميل ونصف الميل في البحر.

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ولفت إلى أن البحرية الإسرائيلية أجبرت الصيادين على الخروج من المياه، وأبلغتهم بإغلاقه بشكل نهائي.

وتحدث بكر عن انتشار مكثف لزوارق الاحتلال الحربية داخل البحر، وعمليات ملاحقة ومطاردة لمراكب الصيادين، وإطلاق نار باتجاههم، وإجبارهم على ترك البحر، والعودة إلى الشاطئ دون سابق إنذار، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة.





والخميس الماضي قررت سلطات الاحتلال تقليص مساحة الصيد قبالة غزة إلى 8 أميال، ضمن سلسلة إجراءات عقابية بذريعة إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.

ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة إجراءات عقابية، شملت إغلاق معبر كرم أبوسالم، ومنع إدخال مواد البناء والوقود إلى غزة.