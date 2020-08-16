سعر الدولار في مصر اليوم السبت 15 أغسطس 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري اليوم السبت، في معظم شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي، فيما استقر السعر لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 15.86 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.

وسجلت ماكينات الصرافة في 7 بنوك عاملة بمصر، سعر الدولار عند مستوى 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع، والبنوك هي كريدي أجريكول، بنك قناة السويس، بنك البركة، اتش اس بي سي HSBC، البنك المصري الخليجي، البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك التعمير والإسكان.

وثبت البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للشهر الخامس على التوالي، رغم انخفاض التضخم إلى أدنى مستوياته خلال 8 أشهر في يوليو/تموز الماضي وتباطؤ نمو الاقتصاد جراء جائحة فيروس كورونا.

أقل سعر للدولار

سجلت ماكينات الصراف الآلي في مستهل تعاملات اليوم أقل سعر للدولار عند مستوى 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع لدى 3 بنوك، هي البنك التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس).

أعلى سعر للدولار

أظهرت شاشات التداول لدى بنك واحد فقط يعمل في مصر أعلى سعر لصرف الدولار خلال التعاملات المبكرة اليوم، وسجل 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

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سعر اليورو والإسترليني

جاء متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى شركات الصرافة اليوم السبت عند مستوى 18.70 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع، ليسجل تراجعا بواقع 3 قروش عن سعر إغلاق أمس عند مستوى 18.73 جنيه للشراء و18.92 للبيع.

أما سعر الجنيه الإسترليني فسجل اليوم 20.76 جنيه للشراء و20.94 جنيه للبيع، ليرتفع بواقع 4 قروش عن سعر إغلاق أمس عند مستوى 20.72 جنيه للشراء و20.92 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر صرف الريال السعودي في السوق المصرية عند 4.14 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في مستهل تعاملات السبت 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

أما الدينار الكويتي فسجل 49.46 جنيه للشراء و52.24 جنيه للبيع.