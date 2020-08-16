زعيم المعارضة ناصحاً أردوغان: لا تجعل مصر عدوًا

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اتهم المعارض التركي كمال كيلتشدار أوغلو رئيس تركيا بتعطيل وزارة الخارجية، وتحويل مصر، صديقة تركيا القديمة، عدوًا.

"الخليج 365" من بيروت: غرّد كمال كيلتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، على حسابه في تويتر منتقدًا بشدة السياسة الخارجية التي ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورداً على انتقادات وجهها أردوغان في وقت سابق لأكبر حزب معارض في تركيا.

في تغريدته شديدة اللهجة التي نشرها مساء السبت، خاطب كيلتشدار أوغلو الرئيس التركي قائلًا: "ستتسبب بتعطيل وزارة الخارجية لتصبح وزارة خارج الخدمة، سوف تنصّب المرتشين سفراء، وتحول صديقتنا القديمة مصر عدوًا لنا، وسيقول عريس المجتمع الراقي إنه لا احتياطي جديًا في شرق المتوسط حتى الآن"، قاصدًا بيرات ألبيرق، وزير المالية والخزانة وصهر أردوغان.

أضاف كيلتشدار أوغلو: "ستلوم حزب الشعب الجمهوري من دون وجل، لكن بهذه اللامبالاة لن تستطيع كتابة التاريخ".

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تأتي هذه التغريدة ردًا على انتقاد أردوغان السبت حزب الشعب الجمهوري المعارض؛ إذ اتهمه بأنه بوق لوسائل الإعلام اليونانية.