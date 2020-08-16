مصاب في جريمة إطلاق نار بيركا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب من قرية يركا بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة في جريمة إطلاق نار، صباح اليوم الأحد.
وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي للجليل، أنه "وصل إلى المركز الطبي للجليل، شاب (34 عاما) من قرية يركا، مصاب بعيار ناري، ووصفت حالته بين الخطيرة والمتوسطة".
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.
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