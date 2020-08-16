وفاة 3 مصابات بفيروس كورونا من معليا وبرطعة وباقة الغربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيت 3 مصابات بفيروس كورونا من معليا وبرطعة وباقة الغربية، صباح اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، توفيت مسنة من قرية معليا في منطقة الجليل، شمالي البلاد، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلن المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، صباح اليوم الأحد، وفاة المسنة (85 عاما)، في قسم كورونا.

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وأوضح أن "المريضة نقلت إلى قسم كورونا بحالة تُنذِرُ بالخطر قبل أسبوع، من بيت للمسنين في البقيعة، وهي من سكان قرية معليا، وكانت تعاني من أمراض أخرى".

وختم المركز الطبي للجليل بالقول إنه "يرقد في قسم كورونا 19 مريضا بينهم 6 بحالة شديدة الْخَطَر، تحت التنفس الاصطناعي، و3 بحالة متوسطة، و10 بحالة طفيفة".

وأعلنت مصادر طبية وفاة امرأتين أخريين من قرية برطعة ومدينة باقة الغربية في منطقة المثلث، بعد أن أصيبتا بفيروس كورونا.