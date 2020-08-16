شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا .. 411 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت ليبيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 411 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و ست وفيات.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، المركز في بيان له اليوم أنه استلم السبت 3210 عينات من مختبرات عدة جاءت 2799 عينة سالبة، و411 عينة موجبة بينهم 222 حالة جديدة، و189 حالة لمخالطين، مشيرًا إلى تماثل 46 حالة للشفاء.

وأضاف المركز أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 7738 إصابة، منها 6699 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 894 حالة، والوفيات 145 حالة.