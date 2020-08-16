شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتجه للعفو عن «سنودن» صاحب التسريبات المثيرة والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه يفكر في إصدار عفو عن إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية الذي هزت تسريباته المثيرة أوساط المخابرات الأمريكية في 2013 ويعيش الآن في روسيا.

وجاءت تصريحات ترامب عقب مقابلة أجراها مع صحيفة نيويورك بوست الأسبوع الماضي قال فيها عن سنودن" هناك كثيرون يعتقدون إنه لم يلق معاملة عادلة" من أجهزة إنفاذ القانون بالولايات المتحدة.

وتريد السلطات الأمريكية منذ سنوات عودة سنودن للولايات المتحدة ليواجه محاكمة جنائية بتهمة التجسس التي وجهت له في 2013.

وفر سنودن من الولايات المتحدة وتم منحه حق اللجوء في روسيا بعد تسريب مجموعة من الملفات السرية في 2013 لمؤسسات إعلامية كشفت النقاب عن عمليات مراقبة محلية ودولية واسعة نفذتها وكالة الأمن القومي.