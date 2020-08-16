شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل أعلى عدد من الإصابة بكورونا منذ بداية مارس والان نبدء بالتفاصيل

سول 16 أغسطس آب - قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 279 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد فيما يعد أكبر عدد من الحالات منذ بداية مارس آذار. ومن بين تلك الحالات 267 حالة منقولة محليا معظمها في سول والمناطق المحيطة بها. وأدت الحالات الجديدة إلى ارتفاع مجمل عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية إلى 15318 حالة إضافة إلى 305 حالات وفاة حتى منتصف ليل السبت. (إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل أعلى عدد من الإصابة بكورونا منذ بداية مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.