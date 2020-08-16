شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 19 اصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد تسجيل 19 حالة اصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكرت أنه بذلك يرتفع العدد الاجمالي للاصابات منذ بداية تفشي الجائحة ليصل إلى 84 الفا و 827 حالة. ومن بين الحالات الجديدة هناك أربع حالات في منطقة شينجيانج أقصى غربي البلاد، و 15 من القادمين من الخارج. وشهدت الصين ارتفاعا طفيفا في الحالات القادمة من الخارج، حيث سجلت 144 حالة خلال الأسبوع الماضي.

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