المباشرة بتطوير شارع مهم واستراتيجي شمال بغداد

اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن المباشرة بتطوير شارع مهم واستراتيجي شمال العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "كوادرها باشرت بتطوير شارع الشيخ احمد الوائلي ضمن حي البساتين شمال العاصمة والذي يعتبر من الشوارع المهمة والاستراتيجية كونه يربط الطريق السريع بغداد كركوك بالطريق السريع قناة الجيش والذي سيسهل بدوره حركة السير والمرور بشكل كبير ويقلل من الزحامات المرورية بالاضافة الى خدمة حي البساتين المحلة 348".

واضافت ان "اعمال التطوير تشمل احد جانبي الشارع وتتضمن فتح بوكس ترابي مع تجهيز وفرش طبقتين من الحصى الخابط وتنفيذ اعمال الاكساء لطبقة الاساس سمك 10 سم كخدمة مؤقته لأهالي المنطقة بسبب عدم وجود خط مجاري الامطار فيه على ان يتم اكمال التطوير مستقبلا عند اكتمال اعمال المجاري".