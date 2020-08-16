ذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن شركة أبيكس الوطنية للاستثمار الإماراتية وقعت على اتفاق تجاري استراتيجي مع مجموعة تيرا الإسرائيلية للتعاون في مجال الأبحاث والتطوير المرتبط بمرض كوفيد-19 بما في ذلك إنتاج جهاز للاختبار. ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس إدارة أبيكس خليفة يوسف خوري قوله إن "الاتفاق يشكل باكورة الأعمال لفتح التجارة والاقتصاد والشراكة الفعالة بين قطاعات الأعمال الإماراتية والإسرائيلية لما فيه المنفعة والخير وخدمة الإنسانية عبر تعزيز الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا". Advertisements وجرى توقيع الاتفاق في مؤتمر صحفي في أبوظبي. وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن، إبرام اتفاق "سلام تاريخي" بين البلدين، وأكد بيان مشترك، صادر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أن الحكومة الإسرائيلية "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية" بحسب ما كانت تنص عليه خطة ترامب للسلام، و"تركز جهودها الآن على توطيد العلاقات مع الدول الأخرى في العالم العربي والإسلامي".

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعاون.. شركتان إماراتية وإسرائيلية تبرمان اتفاق تعاون لأبحاث كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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