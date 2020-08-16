وفاة الشقيق الأصغر للرئيس الأميركي ترامب

توفي روبرت ترامب، الشقيق الأصغر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن عمر يناهز 72 عاما، في مستشفى بنيويورك.

وكتب الرئيس الأميركي على الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "لقد مات أخي الرائع، روبرت، لم يكن أخي فقط، لقد كان أفضل أصدقائي. سنفتقده كثيراً، لكننا سنلتقي مرة أخرى، ستعيش ذكراه في قلبي الى الأبد، روبرت أحبك ارقد بسلام".

وكان الرئيس الأميركي زار شقيقه يوم الجمعة في مستشفى نيويورك، قبل توجهه إلى نيوجيرسي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب وسائل إعلام أميركية فإن روبرت عانى من الأمراض خلال الأشهر الأخيرة.

وخلال إفادته بالبيت الأبيض، يوم الجمعة، رفض ترامب إمداد الصحفيين بتفاصيل عن مرض شقيقه، بحسب شبكة "CNN".

واكتفى بالقول عندما سئل عنه: "لدي أخ رائع. لدينا علاقة رائعة لفترة طويلة وهو في المستشفى الآن".

وأضاف "آمل أن يكون على ما يرام، لكنه يمر بوقت عصيب".

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من هو روبرت؟

وُلد روبرت عام 1948 وكان أحد أربعة أشقاء للرئيس، بما في ذلك الراحل فريد ترامب الابن.

وعمل روبرت كمطور عقاري وكان مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا في مؤسسات ترامب.

تزوج من آن ماري بالان في وقت سابق من هذا العام، وكان متزوج سابقًا من بلين ترامب.

وقال عام 2016 إنه يدعم خوض أخيه في الانتخابات الرئاسية، وحينها استضاف التجمعات السياسية الداعمة لشقيقه في ميلبروك -نيويورك.

قبل وفاته، كان يقيم في ميلبروك، في وادي هدسون.