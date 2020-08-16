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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات في مقدمة الداعمين للعمل الإنساني والتنموي بالعالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
تؤكد دولة الإمارات أنها أيقونة العطاء الإنساني، من خلال جسورها الخيرية الممتدة بالعطاءات الإنسانية عبر العالم، وإسهاماتها الكبيرة في نجدة المستضعفين والمنكوبين.
مساعدات الدولة نابعة من شعورها بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية، إذ تسهم في تقديم العون للدول الأشد فقراً والدول النامية، وللمنظمات الدولية، فهي توجه رسالة للعالم أجمع أنها بلد الإنسانية العظيمة، وأنها منبع الخير والوفاء للجميع، فعطاؤها نهر متدفق لا ينضب، وقد باتت شُعلة الخير والإنسانية في العالم، حيث إن رايتها ستظل خفاقة دائماً في سماء الإنسانية.
وأضحت الدولة في مقدمة الداعمين للعمل الإنساني والتنموي، وبالأرقام والإحصاءات، حيث طالت مساعداتها، أصقاع الأرض، وعمّت بخيرها مختلف الدول دون النظر في تباين الديانات والسياسات.
أحيث مر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، امس بإرسال مساعدات طبية وإمدادات غذائية عاجلة إلى السودان ونيجيريا لدعم جهود البلدين في مكافحة جائحة كوفيد-19 والحد من انتشارها ومساعدة الكوادر الطبية على القيام بدورها على أكمل وجه.
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