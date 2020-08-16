دولة الإمارات من أوائل الدول التي بادرت لمساندة دول العالم في أزمة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

تؤكد الإمارات يوماً بعد آخر، وفعلاً لا قولاً، أنها وطن التعايش والتسامح والإنسانية، فقد أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، امس بإرسال مساعدات طبية وإمدادات غذائية عاجلة إلى السودان ونيجيريا لدعم جهود البلدين في مكافحة جائحة كوفيد-19 والحد من انتشارها ومساعدة الكوادر الطبية على القيام بدورها على أكمل وجه.



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وشملت المساعدات، التي تم نقلها من مستودعات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، 14 طنا من المواد والمستلزمات الطبية العاجلة لمكافحة فيروس كورونا المستجد و20 طنا من الإمدادات الغذائية الضرورية اللازمة للمساهمة في دعم الشعبين الصديقين على تجاوز هذه الأزمة العالمية.

وتشكل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية محورا أساسيا لتحركات جهود الإغاثة لمختلف المنظمات الإنسانية العالمية في المنطقة والعالم، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومختلف المنظمات والبرامج الدولية التي تتخذ من المدينة مقرا لها لتوصيل المساعدات إلى المحتاجين حول العالم.

ويتكامل دور المدينة مع جهود دولة الإمارات في توصيل المساعدات إلى الدول الشقيقة والصديقة حول العالم حيث كانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي بادرت إلى إقامة الجسور الجوية إلى مختلف أنحاء العالم لمساندة الجهود الدولية للحد من انتشار جائحة كوفيد 19 كما كان لها دور كبير في توفير الأجهزة والمعدات الطبية وتمكين الفرق الطبية من القيام بواجباتها وتمكينها من تقديم الرعاية اللازمة للمصابين من خلال توفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره.