بالصورة.. قنوات صهيونية تبث تقاريرها الحية من دبي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – دبي



بعد أن تمّ الإعلان عن “اتفاق الخيانة” بين كيان الإحتلال والإمارات، فتحت الأخيرة أبوابها لإستقبال الصحفيين الصهاينة على أرضها، حيث ظهر مراسلان صهيونيان، للمرة الأولى علناً يوم السبت وهما يبثان تقارير إعلامية من أمام برج خليفة في دبي العاصمة الاقتصادية لدولة الإمارات.

ونشرت هيئة البث العبرية الرسمية، جزءاً من تقرير تبثه كاملاً في المساء، لمحررها الخاص بالشؤون العربية روعي كايس، من أمام البرج.

وقال كايس، في الجزء المنشور من التقرير، إن “برج خليفة هو الأكبر في العالم، إذ يزيد ارتفاعه على 800 متر، ويمثل رمزاً لقوة دبي”.

فيما أعرب دورون هيرمان، مراسل القناة “13” الصهيونية الخاصة، عن حماسته كونه “أول مراسل إسرائيلي” يتحدث من الإمارات بعد الكشف عن اتفاق التطبيع بين “تل أبيب” وأبوظبي.

وظهر هيرمان، هو الآخر وخلفه برج خليفة، قائلاً إنه يستعرض في تقريره، رأي الشارع الإماراتي في التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وفي سياق ذي صلة، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، إن شركات سياحية “إسرائيلية” تلقت اتصالات من نظيرتها الإماراتية، أبدت الأخيرة خلالها استعدادها لاستقبال السياح الصهاينة في أبو ظبي ودبي.

وأوضحت الصحيفة، أن السياح “الإسرائيليين” كانوا يسافرون إلى الإمارات سابقاً من خلال استخدام جوازات سفر أجنبية، نظرًا لعدم وجود علاقات رسمية بين البلدين.

وأضافت الصحيفة: “الآن مع إعلان إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، وإعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رحلات جوية مباشرة بين “تل أبيب” وأبوظبي، يمكن للمرء أن يحلم بقضاء إجازة في الإمارات”.