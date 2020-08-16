ترامب يعلن وفاة شقيقه بمرض «لم يتم الكشف عنه»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وفاة شقيقه الأصغر روبرت ترامب، بعد يوم واحد من زيارة الرئيس له في مستشفى بنيويورك، دون الكشف عن أسباب الوفاة.
وقال ترامب في بيان له: "بقلب حزين أعلن أن أخي الرائع ، روبرت، توفي الليلة. لم يكن أخي فقط ، لقد كان أعز أصدقائي. سنفتقده كثيرا ، لكننا سنلتقي مرة أخرى. ذكراه ستعيش في قلبي إلى الأبد. روبرت ، أحبك. ارقد في سلام".
وذكرت وسائل إعلامية أن روبرت ترامب (71 عاماً) أصغر من الرئيس الأمريكي (74 عاماً) وكان يعمل مديراً تنفيذياً في قطاع الأعمال ومطوراً عقارياً.
وحتى الآن لم يتم الكشف عن سبب وفاة روبرت ترامب، وذلك بعدما صرح ترامب للصحفيين الجمعة الماضية بأن أخاه "يمر بوقت عصيب" نتيجة مرض لم يكشف النقاب عنه.
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